Иран выпустил по Израилю четыре залпа ракет за час

В ночь на 13 июня ознаменовались началом крупной военной операции Израиля против Ирана. В операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. В Иране над мечетью Джамкара, теперь развевается красный флаг возмездия — это глубоко символичное религиозное и политическое заявление, адресованное всему миру. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв командующий Военно-космическими силами КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских командиров. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле в рамках операции «Правдивое обещание 3». Две ракеты попали в административный комплекс Министерства обороны Израиля.