Пилот выдвинул свою версию крушения «Боинга» в Индии

Самолет взлетал в жару, примерно в полдень. Воздух при такой температуре разреженный, но при достаточной скорости можно обеспечить нужную подъемную силу. Здесь этого не произошло. Также на видео видно, что шасси не было убрано, а оно также создает дополнительное сопротивление.