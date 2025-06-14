МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе

Действия Соединенных Штатов в связи с ударами Израиля по Ирану лишили смысла продолжение переговоров по иранской ядерной программе, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — цитирует дипломата агентство Tasnim.
Напомним, накануне израильские военные нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о поддержке Соединенными Штатами Израиля. Президент США назвал удары ЦАХАЛ по территории Ирана «очень успешной атакой».
РФ осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, операция ЦАХАЛ против Ирана подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе».