Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе

В министерстве отметили, что нельзя одновременно добиваться переговоров и позволять Израилю наносить удары по Ирану.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Действия Соединенных Штатов в связи с ударами Израиля по Ирану лишили смысла продолжение переговоров по иранской ядерной программе, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — цитирует дипломата агентство Tasnim.

Напомним, накануне израильские военные нанесли удары по иранским ядерным и военным объектам. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о поддержке Соединенными Штатами Израиля. Президент США назвал удары ЦАХАЛ по территории Ирана «очень успешной атакой».

РФ осудила действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, операция ЦАХАЛ против Ирана подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе».