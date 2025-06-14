Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили колонну ВСУ под Часов Яром

По оценке военных экспертов, в ближайшее время ВСУ будут полностью выбиты с территорий Донецкой и Луганской республик. При этом освобождение Часов Яра станет, по их мнению, первоочередной задачей. Сейчас подразделения ВСУ в этом городе подвергаются практически непрерывным ударам и несут серьезные потери. В одном из артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр», ежедневно истребляющем врага, побывал корреспондент «МК».