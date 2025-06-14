Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили колонну ВСУ под Часов Яром

По оценке военных экспертов, в ближайшее время ВСУ будут полностью выбиты с территорий Донецкой и Луганской республик. При этом освобождение Часов Яра станет, по их мнению, первоочередной задачей. Сейчас подразделения ВСУ в этом городе подвергаются практически непрерывным ударам и несут серьезные потери. В одном из артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр», ежедневно истребляющем врага, побывал корреспондент «МК».
Расчет 152-мм гаубиц Д-20 Ивановского гвардейского соединения ВДВ воюет на передовой уже несколько лет. На счету парней большое количество уничтоженных вражеских целей.
Как рассказал наводчик орудия с позывным «Туча», вэсэушники постоянно используют многоэтажки для того, чтобы разместить там разведчиков, наводчиков или пулеметную точку. Приходится их оттуда «выковыривать».
Работа артиллерии позволяет штурмовым группам продвинуться в городской застройке и зачистить еще несколько зданий.
— Соответственно, мы помогаем ребятам минимизировать их потери, — замечает наводчик. — Стрельбу ведем с расстояния более 15 км с применением осколочно-фугасных снарядов, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе неприятеля.
Номер артиллерийского расчета с позывным «Зумер» рассказал о недавней удаче:
— Дней десять назад весьма оперативно расстреляли колону ВСУ с техникой. Если отмерять от момента поступления данных о цели до ее уничтожения, то ушло минут десять. Это, примерно, 15−20 выстрелов. Когда все настолько слаженно, получается все быстро.
Говорит, что на СВО хотел попасть давно. Увидел телефон «горячей линии» позвонил. Потом обратился в свой военкомат. Собрал документы, прошел медкомиссию и вперед, заключает «Зумер».
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