Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35

Напомним, что Израиль ударил по иранскому объекту по обогащению урана, а также по военным базам на территории Ирана. Тегеран провёл ответную атаку, в ходе которой пострадал 41 человек. В Тель-Авиве заявили, что иранское руководство тем самым перешло черту. Президент РФ Владимир Путин указал на нарушение еврейским государством устава ООН.