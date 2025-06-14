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Появились кадры первого сбитого Ираном израильского истребителя F-35

Появились первые снимки, предположительно запечатлевшие израильский истребитель F-35, который, как утверждается, был поражён средствами противовоздушной обороны Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

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Источник: Life.ru

На представленных кадрах виден подгоревший корпус самолёта, чьи фрагменты разбросаны по земле. Согласно публикации, истребитель был полностью уничтожен на фоне недавней эскалации напряженности в регионе.

Место крушения F-35 не уточняется. Информация о судьбе пилота также отсутствует.

Напомним, что Израиль ударил по иранскому объекту по обогащению урана, а также по военным базам на территории Ирана. Тегеран провёл ответную атаку, в ходе которой пострадал 41 человек. В Тель-Авиве заявили, что иранское руководство тем самым перешло черту. Президент РФ Владимир Путин указал на нарушение еврейским государством устава ООН.