Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Дети из малообеспеченных семей Узбекистана получат гранты на обучение в Международном университете Аль-Бухари в Малайзии, сообщает ИА «Дунё».
Возможность предоставления молодежи Узбекистана грантов на обучение в ведущем вузе, обсудили представители благотворительного общественного фонда «Вакф» при Управлении мусульман Узбекистана, руководство Международного университета Аль-Бухари в Малайзии и представители Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Стороны договорились о приеме на конкурсной основе узбекской молодежи, не имеющей возможности получить высшее образование, и детей из малообеспеченных семей, желающих обучаться в Международном университете имени Аль-Бухари, с предоставлением им полной стипендии.
Было отмечено, что университет располагает всеми современными возможностями, включая большой кампус, общежитие, спортивный комплекс и научно-исследовательские центры, где предоставляется образование по зарубежным стандартам на основе программы, утвержденной Министерством высшего образования Малайзии.
В ходе встречи достигнута договоренность между Благотворительным общественным фондом «Вакф» и Международным университетом имени Аль-Бухари о подписании меморандума о сотрудничестве по отбору будущих студентов, организации их обучения.
«Благотворительный общественный фонд “Вакф” примет заявления и представит список детей из малообеспеченных семей, выразивших намерение учиться в данном вузе в следующем учебном году. Молодые люди, прошедшие первичную проверку документов, пройдут собеседование с приемной комиссией Международного университета Аль-Бухари, и успешные кандидаты смогут стать студентами на грантовой основе», — говорится в сообщении.
Международный университет имени Аль-Бухари — частное высшее учебное заведение, основанное в 2010 году и финансируемое на благотворительной основе Фондом Аль-Бухари. Он расположен в городе Алор-Сетаре штата Кедах. В настоящее время университет предоставляет бесплатное образование 1472 студентам из семей с низким доходом из более чем 60 стран мира по 12 программам бакалавриата, 3 программам магистратуры и 2 программам докторантуры в области делового администрирования, международных отношений, экономики, исламских финансов и педагогики.