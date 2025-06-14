Дети из малообеспеченных семей Узбекистана смогут бесплатно учиться в вузе Малайзии

Международный университет имени Аль-Бухари — частное высшее учебное заведение, основанное в 2010 году и финансируемое на благотворительной основе Фондом Аль-Бухари. Он расположен в городе Алор-Сетаре штата Кедах. В настоящее время университет предоставляет бесплатное образование 1472 студентам из семей с низким доходом из более чем 60 стран мира по 12 программам бакалавриата, 3 программам магистратуры и 2 программам докторантуры в области делового администрирования, международных отношений, экономики, исламских финансов и педагогики.