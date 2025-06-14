Готовились годами: в нападении на Иран увидели связь «Моссада» с Украиной

Кадры, на которых видно, как израильские агенты-шпионы запускают ракеты на территории Ирана, резко контрастируют с историей секретности разведывательной службы еврейского государства. В пятницу израильтяне праздновали то, что многие считают новым ошеломляющим успехом службы внешней разведки их страны — Моссада.
Спустя несколько часов после того, как 200 военных самолетов нанесли серию ударов по Ирану, израильские официальные лица опубликовали видеозапись, на которой, по их словам, видно, как агенты «Моссада» в глубине Ирана собирают ракеты и беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой, нацеленные на цели вблизи Тегерана.
По словам неназванных сотрудников службы безопасности, которые проинформировали израильские СМИ, подобное высокоточное оружие было запущено с грузовиков, контрабандой ввезенных в страну, и с «базы беспилотников», спрятанной где-то недалеко от Тегерана. Эти устройства были установлены задолго до пятничной атаки и использовались для уничтожения средств противовоздушной обороны Ирана, заявили официальные лица.
Это было самое разрушительное нападение на иранскую территорию за почти полвека, которое планировалось месяцами, если не годами, комментирует издание Daily Mail: «Это было идеальное сочетание высококачественных обычных вооружений, человеческой изобретательности и последних достижений в области военных технологий. Итог: Иранская программа ядерного обогащения была приостановлена, десятки систем противовоздушной обороны выведены из строя, а ведущие ученые-ядерщики и военачальники убиты. Главной целью Израиля было подорвать возможности Ирана в области ядерного обогащения. Но вчера также появилась политическая повестка дня, поскольку появилась явная возможность смены режима в Тегеране».
Около часа ночи в пятницу по британскому времени около 200 израильских военных самолетов взлетели с баз внутри страны, пишет Daily Mail. Но к тому времени большая часть кропотливой работы была уже выполнена, причем в полной тайне. Почва была заложена некоторое время назад агентами «Моссада» и израильскими спецназовцами, которые проникли в Иран, тайно провезли в страну оружие и подготовили беспилотники к тому, что Израиль назвал операцией «Восходящий лев».
Глубоко в пустынях центрального и западного Ирана израильский спецназ выпустил множество беспилотных летательных аппаратов, которые нацелились на радарные установки и ракеты класса «земля-воздух» — военную технику, на которую будет опираться иранский ответ на атаки Израиля. Израиль является экспертом в таких тайных операциях. Несмотря на это, методология представляла собой «знак внимания» для Украины, которая, как предполагается, тайно обменивается «тактикой, методами и процедурами» (TTP), на военном жаргоне, с Израилем, подчеркивает Daily Mail. Смысл такого сотрудничества, с точки зрения Израиля, заключается в том, что он поддерживает Украину, хотя и не афиширует эту поддержку, отмечает британское издание.
После того как было разрушено так много уровней иранской обороны, израильские самолеты сосредоточились на своей главной цели — центральном объекте иранской программы ядерного обогащения, атомном объекте в Натанзе в провинции Ишфахан, в 140 милях к югу от Тегерана.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) и Международное управление по атомной энергии подтвердили ущерб, нанесенный многоэтажному цеху обогащения, где размещены ядерные центрифуги. Армия обороны Израиля также нацелилась на инфраструктуру на этом объекте, которая, по ее словам, «обеспечивает непрерывное функционирование и дальнейшее продвижение проекта иранского режима по созданию ядерного оружия».
Как продолжает Daily Mail, Израиль также нанес удары по десяткам радиолокационных установок на западе Ирана, вероятно, с помощью спецназа, который подошел к этим объектам пешком, собрал миниатюрные беспилотники-камикадзе и запустил их в направлении этих военных объектов. Действуя на таком малом расстоянии, эти беспилотники ускользнули от ограниченных возможностей Ирана по наблюдению. Сообщалось также о взрывах на авиабазе Нодже в Хамадане, на западе Ирана. Сообщалось также, что несколько высокопоставленных иранских военных офицеров были убиты, когда они собрались на секретное совещание, посвященное планированию превентивных ударов по Израилю. Место было выбрано из соображений безопасности — бункер находился глубоко под землей. Но, согласно сообщениям, бункер был недостаточно глубоким, так как израильская боеголовка проникла в подвал.
Как напоминает The Guardian, Моссад, аббревиатура от Института разведки и специальных операций на иврите, одержал множество подобных побед за почти 80 лет секретных операций, заработав уникальную репутацию благодаря дерзкому шпионажу, технологическим инновациям и безжалостному насилию.
Новая операция в Иране была проведена всего через 10 месяцев после того, как спецслужбам удалось вывести из строя тысячи пейджеров и портативных раций, используемых боевиками «Хезболлы» в Ливане, в результате чего погибли 37 человек и около 3000 получили ранения, в то время как воинствующая исламистская организация была парализована, подчеркивает The Guardian. Затем эта спецслужба участвовала в воздушном наступлении, которое за считанные дни уничтожило руководство «Хезболлы».
За десятилетия Моссад создал в Иране разветвленную сеть информаторов, агентов и материально-технического обеспечения, отмечает The Guardian. Это позволило провести ряд операций, включая убийство из автомата с дистанционным управлением ведущего иранского ученого-ядерщика, ехавшего на большой скорости в автомобиле по отдаленной дороге, заражение вредоносными программами компьютеров, на которых выполняются ключевые части ядерной программы Ирана, и кражу архива ядерных документов. В прошлом году Исмаил Хания, политический лидер ХАМАС, был убит с помощью бомбы, заложенной в его любимой комнате в правительственном гостевом доме в Тегеране.
«Эта недавняя операция, конечно, впечатляет, но Иран был открытой книгой для израильской разведки на протяжении более десяти лет», — комментирует Йосси Мелман, ветеран израильской службы безопасности, журналист и писатель.
Мелман сказал, что те, кто был запечатлен на видеозаписях, опубликованных «Моссадом», скорее всего, были иранцами. «Наземные силы на территории Ирана не израильские, поэтому их необходимо завербовать, обучить, снабдить и развернуть. Затем все компоненты оружия должны быть ввезены контрабандой. Все это требует большого профессионализма и умения.».
Как ни странно, израильские официальные лица подчеркнули роль военной разведывательной службы Аман в сборе информации о целях израильского наступления.
Хотя Аман и Моссад часто тесно сотрудничают, основное внимание уделяется дипломатической службе, пишет The Guardian. Но даже в этом случае большая часть работы Моссада остается неизвестной за пределами строго ограниченных кругов.
На протяжении десятилетий мало кто даже слышал о Моссаде, который был официально создан в 1949 году. Бывшим агентам было приказано ничего не рассказывать даже своим семьям или о своей предыдущей работе, и служба никогда не признавалась в своем участии в каких-либо операциях.
Йосси Альфер, принимавший участие в самых известных операциях службы в 1970-х годах, в прошлом году рассказал The Guardian: «Все, что делал Моссад, было тихим, никто не знал. Это была совершенно другая эпоха. Моссад просто не упоминался. Когда я вступал в организацию, нужно было знать кого-то, кого можно было бы привлечь. Теперь у меня есть веб-сайт.».
Старшие должностные лица «Моссада» уже давно чаще проводят свое время в деликатных дипломатических миссиях, информируя высокопоставленных лиц, принимающих решения в Израиле, о региональной политической динамике или налаживании отношений за рубежом, чем вербуют шпионов или проводят операции, подобные той, что была направлена против Ирана на этой неделе.
На протяжении десятилетий Моссад контролировал многолетние тайные усилия по созданию «врагов врагов Израиля», таких как курды в Иране, Ираке и Сирии, а также христиане на территории нынешнего Южного Судана. Как и многие другие его усилия, это имело неоднозначный успех, комментирует The Guardian.
Некоторые обвиняют Моссад в том, что он проигнорировал предупреждения о репутации христианского ополчения маронитов в Ливане, отличающегося жестокостью и этнической ненавистью, и поощрял катастрофическое вторжение Израиля в эту арабскую страну в 1982 году, в ходе которого были убиты тысячи мирных жителей.
Моссад также сыграл значительную, хотя и до сих пор малоизвестную роль в тайных поставках оружия Ирану аятоллы Хомейни для помощи в борьбе с Ираком Саддама Хусейна в рамках скандала «Иран-контрас» во время президентства Рональда Рейгана, напоминает The Guardian.
Мифическая репутация Моссада была подкреплена фильмами и телесериалами, а сценаристы были привлечены к некоторым из наиболее известных подвигов службы. Одним из самых известных является поимка в Аргентине в 1960 году Адольфа Эйхмана, нацистского офицера, который был одним из ключевых организаторов Холокоста. Среди других — кража военных кораблей у ВМС Франции в 1969 году, предупреждение о готовящемся нападении Египта и Сирии в 1973 году и предоставление ключевых разведывательных данных для знаменитого рейда на Энтеббе, Уганда, в 1976 году, в результате которого были освобождены еврейские и израильские пассажиры, захваченные палестинскими и немецкими экстремистами.
В 1980 году служба создала и управляла дайвинг-курортом на побережье Красного моря в Судане в качестве прикрытия для тайной переправки тысяч членов еврейской общины Эфиопии в Израиль. Шпионы Моссада жили среди туристов, прежде чем через пять лет были вынуждены свернуть свою деятельность.
После смертоносного нападения палестинских экстремистов на израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Моссад возглавил кампанию по уничтожению сетей и групп, ответственных за это. Эта попытка закончилась, когда команда «Моссада» застрелила марокканского официанта в Норвегии, ошибочно приняв его за сотрудника службы безопасности Организации освобождения Палестины, а затем совершила дальнейшие ошибки, приведшие к их аресту и судебному разбирательству местными властями.
В 1997 году попытка убить Халеда Машаля, влиятельного лидера ХАМАС, провалилась, когда команда Моссада была задержана в Аммане местными силами безопасности. Израиль был вынужден передать противоядие, и отношения с Иорданией были серьезно испорчены. В 2010 году агенты были засняты на камеру видеонаблюдения в Дубае во время очередного покушения.
Кроме того, не удалось узнать ничего, что могло бы послужить предупреждением о рейдах ХАМАСА на юг Израиля 7 октября, в результате которых погибли 1200 израильтян, в основном мирных жителей, и 251 человек был похищен. Атака спровоцировала наступление Израиля в Газе, нынешнюю войну с «Хезболлой» и, косвенно, новую конфронтацию с Ираном.
Бывшие сотрудники «Моссада» говорят, что на службу обращают внимание только тогда, когда что-то идет не так. Однако, как показывает публикация иранских видеороликов, это не совсем так.
Мелман сказал, что одна из целей Моссада — особенно с помощью рекламы — посеять страх среди иранцев. «Цель психологическая. “Моссад” говорит иранскому режиму: мы знаем о вас все, мы можем приходить в ваш дом, когда захотим, мы — всемогущая сила», — сказал Мелман. «Это также очень хороший способ поднять моральный дух израильской общественности».