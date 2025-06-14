Готовились годами: в нападении на Иран увидели связь «Моссада» с Украиной

Как продолжает Daily Mail, Израиль также нанес удары по десяткам радиолокационных установок на западе Ирана, вероятно, с помощью спецназа, который подошел к этим объектам пешком, собрал миниатюрные беспилотники-камикадзе и запустил их в направлении этих военных объектов. Действуя на таком малом расстоянии, эти беспилотники ускользнули от ограниченных возможностей Ирана по наблюдению. Сообщалось также о взрывах на авиабазе Нодже в Хамадане, на западе Ирана. Сообщалось также, что несколько высокопоставленных иранских военных офицеров были убиты, когда они собрались на секретное совещание, посвященное планированию превентивных ударов по Израилю. Место было выбрано из соображений безопасности — бункер находился глубоко под землей. Но, согласно сообщениям, бункер был недостаточно глубоким, так как израильская боеголовка проникла в подвал.