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Лебедев: нанесен удар по штабу группировки ВСУ в Краматорске

По словам координатора подполья, целями ударов стали также узел связи противника и полевой лагерь наемников.

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Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу на территории ДНР нанесен удар по штабу одной из группировок ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, целью удара стал штаб украинских военных в Краматорске.

Лебедев сообщил также об ударах по узлу связи противника под Красноармейском и полевому лагерю наемников на донецком направлении.

Информации о последствиях ударов нет.

Ранее стало известно об уничтожении артиллерией ВС РФ сети пунктов управления БПЛА в ДНР.