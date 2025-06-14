Лебедев: нанесен удар по штабу группировки ВСУ в Краматорске

В ночь на субботу на территории ДНР нанесен удар по штабу одной из группировок ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, целью удара стал штаб украинских военных в Краматорске.
Лебедев сообщил также об ударах по узлу связи противника под Красноармейском и полевому лагерю наемников на донецком направлении.
Информации о последствиях ударов нет.
Ранее стало известно об уничтожении артиллерией ВС РФ сети пунктов управления БПЛА в ДНР.