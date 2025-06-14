Истребители Израиля атаковали ночью десятки целей в Тегеране

Напомним, что минувшей ночью Иран провел операцию «Правдивое обещание» в рамках которой атаковал более чем 150 целей в Израиле. Подтверждено, что три человека погибли в результате прямых попаданий в центральном Израиле, 21 человек получил ранения, один из них серьезно, в результате прямого попадания в Ришон-ле-Цион сегодня рано утром, и еще по меньшей мере 63 человека пострадали в результате попаданий накануне поздно вечером.