Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребители Израиля атаковали ночью десятки целей в Тегеране

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила сообщение о том, что истребители ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана.

Как создавалась новая Россия

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила сообщение о том, что истребители ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана.

Ударам также подверглась инфраструктура с ракетами «земля-воздух» в рамках усилий по уничтожению иранской системы ПВО.

Напомним, что минувшей ночью Иран провел операцию «Правдивое обещание» в рамках которой атаковал более чем 150 целей в Израиле. Подтверждено, что три человека погибли в результате прямых попаданий в центральном Израиле, 21 человек получил ранения, один из них серьезно, в результате прямого попадания в Ришон-ле-Цион сегодня рано утром, и еще по меньшей мере 63 человека пострадали в результате попаданий накануне поздно вечером.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что Иран «перешел красные линии, атакуя гражданскую инфраструктуру» и поклялся, что Тегеран заплатит «высокую цену».

Жителям Израиля рекомендовано оставаться вблизи убежищ в ожидании новых залпов со стороны Ирана.