АЭС в Казахстане будет строить «Росатом»

Сообщается, что в рамках открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий, в том числе с посещением их производственных объектов. По итогам этой работы в список потенциальных партнеров вошли компании «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея). Все участники представили комплексные материалы с техническими и коммерческими предложениями по строительству АЭС в Казахстане. В этих предложениях были отражены ориентировочная стоимость проекта, сроки реализации, схемы финансирования, подходы к локализации производства и строительства, планы по подготовке кадров и развитию научной базы, а также возможные формы участия в ядерно-топливном цикле и выполнение социальных обязательств.