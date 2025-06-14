АЭС в Казахстане будет строить «Росатом»

«Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции. (…) Компания “Росатом” определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане», — говорится в сообщении.
По данным агентства, сейчас по инициативе «Росатома», ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.
Сообщается, что в рамках открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий, в том числе с посещением их производственных объектов. По итогам этой работы в список потенциальных партнеров вошли компании «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея). Все участники представили комплексные материалы с техническими и коммерческими предложениями по строительству АЭС в Казахстане. В этих предложениях были отражены ориентировочная стоимость проекта, сроки реализации, схемы финансирования, подходы к локализации производства и строительства, планы по подготовке кадров и развитию научной базы, а также возможные формы участия в ядерно-топливном цикле и выполнение социальных обязательств.
«В результате, на основе разработанной агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО “Казахстанские атомные электрические станции” с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и другое», — отметили в агентстве.
Результаты проведенного анализа были представлены Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая признала наиболее оптимальными и экономически выгодными предложения российской госкорпорации «Росатом». На втором месте оказались предложения китайской компании «China National Nuclear Corporation», а предложения французской «Électricité de France» и южнокорейской «Korea Hydro & Nuclear Power» заняли третью позицию.
«Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС», — заключили в ведомстве.