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Мантуров: РФ при возвращении иностранных брендов оценит ситуацию на рынке

Первый вице-премьер РФ подчеркнул, что приоритет будет отдаваться интересам отечественных производителей.

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Источник: Аргументы и факты

Россия будет оценивать ситуацию на рынке, принимая решение о возвращении иностранных брендов на отечественный рынок. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 заявил агентству РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы здесь исходим из того, что нужно в первую очередь нашей промышленности. Если ниша, освободившаяся от присутствия иностранной компании, уже занята российскими производителями — мы должны сначала оценить», — сказал политик.

По словам Мантурова, если возвращение западных компаний создаст препятствия для развития российского бизнеса, это станет основанием для расхождения интересов.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные компании ушли с российского рынка по принуждению политических элит своих государств.