Израиль раскрыл, сколько целей вблизи Тегерана было атаковано за одну ночь: колоссальное число

Как известно, открытый конфликт между Иерусалимом и Тегераном начался еще в субботу, 13 июня. Тогда Израиль ударил сразу по нескольким объектам, после чего последовал ответ. Причем удары со стороны Ирана были не менее массированными. В свою очередь, Израиль не стал призывать к переговорам. Вместо этого страна воспользовалась собственными ВВС.