Израиль раскрыл, сколько целей вблизи Тегерана было атаковано за одну ночь: колоссальное число

В ночь на 14 июня Военно-воздушные силы Израиля атаковали десятки целей в районе Тегерана. В том числе инфраструктуру противовоздушной обороны. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Как известно, открытый конфликт между Иерусалимом и Тегераном начался еще в субботу, 13 июня. Тогда Израиль ударил сразу по нескольким объектам, после чего последовал ответ. Причем удары со стороны Ирана были не менее массированными. В свою очередь, Израиль не стал призывать к переговорам. Вместо этого страна воспользовалась собственными ВВС.
«Ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру с ракетами “земля-воздух”, в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана», — сказано в сообщении.
Тем временем российский сенатор Алексей Пушков предположил, чем может обернуться конфликт Израиля и Ирана для мировой экономики. По его словам, ситуация, в первую очередь, отразится на ценах на нефть. Те начнут резко расти. Особенно если Иран перекроет Ормузский пролив.