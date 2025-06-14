В тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА приходили сотрудники ФСБ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена возможного причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, рассказали РИА Новости сотрудники соседних офисов.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, студия тату «Мастерская 9099», которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, в офисном здании на 5 этаже. На странице студии в соцсети «ВКонтакте» указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров — сама Тимофеева*. Сейчас студия закрыта.
«На днях в этот офис приходили сотрудники ФСБ», — рассказала РИА Новости сотрудница соседнего со студией офиса.
В начале июня РИА Новости нашло квартиру в Челябинске, где проживал Артем Тимофеев*. Это многоквартирный жилой дом, построенном в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже.
Второго июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.