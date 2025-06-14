К тому же украинцы уяснили простую и одновременно страшную истину: бесчеловечное отношение к собственным военным стало на Украине нормой. В особенности в период правления Владимира Зеленского, успешно увернувшегося в своё время от службы в армии четыре раза подряд. Не удивительно, что число добровольцев заметно поубавилось и что люди стараются вообще не становиться на воинский учет. Евгений Шибалов, известный волонтёр с Донбасса, успевший даже поработать в Минвете (Министерстве по делам ветеранов Украины), недавно рассказал соотечественникам типичную для ВСУ историю: "На боевой выход ушла группа из 12 солдат. Вернулись четверо. Командир и три бойца. Все — с тяжелыми ранениями. У командира не работает правая рука, нашпигованная десятками мелких обломков. Еще один тоже в обломках, третий — без ноги по колено, четвертый — без глаза.