Анатолию Чубайсу 16 июня исполняется 70 лет

В 1998 году Чубайс работал спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями и, когда страна оказалась на грани дефолта должен был договориться с МВФ и Всемирным банком об экстренной финансовой помощи России. Однако он так и не смог получить деньги, а потому многие считают его одним из тех, кто был причастен к разразившейся финансовой катастрофе.