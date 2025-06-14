Прилепин прокомментировал отказ от паспорта совершившего на него покушение Пермякова*: «Так он хочет сбежать из России»

Писатель Захар Прилепин заявил, что совершивший покушение на его жизнь Александр Пермяков* хочет избавиться от российского паспорта для попадания в списки на обмен с Украиной. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.
О намерениях Пермякова* стало известно еще в январе 2025 года. Тогда сообщалось, что мужчина, совершивший покушение на Прилепина и пожизненно осужденный за содеянное, просит избавить его от российского паспорта. Мол, он попросту не считает себя гражданином РФ.
Однако сам Прилепин подчеркнул, что дело вовсе не в самоидентификации. Пермяков* попросту хочет попасть в списки на обмен. Поэтому и отказывается от паспорта России.
«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», — сказал Прилепин.
В ходе беседы с изданием писатель также высказался о возвращении в Россию певицы Аллы Пугачевой. Он отметил, что такая возможность у артистки, определенно, имеется. Но только при соблюдении определенных правил. При этом на любовь аудитории ей лучше не рассчитывать. Ибо возвращения, уверен Прилепин, никто не заметит.
* лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.