Прилепин прокомментировал отказ от паспорта совершившего на него покушение Пермякова*: «Так он хочет сбежать из России»

«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины. Если будут большие обмены, его могут внести в список обмена», — сказал Прилепин.