Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран опубликовал фото сбитого израильского истребителя

Иранское агентство Mehr утверждает, что силы противовоздушной обороны армии Исламской республики смогли сбить два израильских истребителя пятого поколения F-35.

Как создавалась новая Россия

Иранское агентство Mehr утверждает, что силы противовоздушной обороны армии Исламской республики смогли сбить два израильских истребителя пятого поколения F-35. Фото обломков одного самолета было представлено. Израиль не подтверждал потерю бортов.

«Сбили и уничтожили два израильских истребителя F-35 и большое количество их беспилотников», — передает агентство.

«Судьба пилотов неизвестна и расследуется», — отмечается в сообщении.

На представленном фото виден обгоревший корпус самолета и его фрагменты, разбросанные по земле. Место падения самолета не раскрывается.

Ранее иранские СМИ утверждали, что взяли в плен женщину-пилота, но Израиль назвал эту информацию фейком.