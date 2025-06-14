Иран опубликовал фото сбитого израильского истребителя

Иранское агентство Mehr утверждает, что силы противовоздушной обороны армии Исламской республики смогли сбить два израильских истребителя пятого поколения F-35. Фото обломков одного самолета было представлено. Израиль не подтверждал потерю бортов.
«Сбили и уничтожили два израильских истребителя F-35 и большое количество их беспилотников», — передает агентство.
«Судьба пилотов неизвестна и расследуется», — отмечается в сообщении.
На представленном фото виден обгоревший корпус самолета и его фрагменты, разбросанные по земле. Место падения самолета не раскрывается.
Ранее иранские СМИ утверждали, что взяли в плен женщину-пилота, но Израиль назвал эту информацию фейком.