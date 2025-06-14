Найдут и покарают: создан список наёмниц ВСУ, разыскиваемых за преступления

По имеющимся данным, после прибытия на Украину женщина присоединилась к отряду «Арей», связанному с запрещённой в России организацией. В период с мая по 30 ноября 2024 года она совершала противоправные действия в Курской области. За свою работу, как иностранная наемница ВСУ, она получила около семи тысяч долларов, но осталась крайне недовольна размером выплат. По одной из версий, именно это побудило её вернуться в Данию. По другой версии, она покинула ВСУ после конфликта с двумя французскими «солдатами удачи», которых, как позже стало известно, обвинили в изнасиловании.