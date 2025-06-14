Найдут и покарают: создан список наёмниц ВСУ, разыскиваемых за преступления

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен была заочно приговорена к 26 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Решение было принято 11 июня Вторым Западным окружным военным судом. Прокурор требовал для наемницы 30 лет заключения.
Интересно, что это лишь на один год меньше максимального срока, который когда-либо назначался женщине в России.
Йоргенсен — не единственная женщина-наёмница, которую разыскивают российские правоохранительные органы.
Самые разыскиваемые наемницы ВСУ.
По словам Дмитрия Краснова, адвоката и члена совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России», всех «искательниц приключений», прибывших на Украину, ждут максимальные наказания.
Аннабель Йоргенсен (Дания).
Йоргенсен обвиняется в совершении целого ряда серьёзных преступлений. Среди них — незаконное пересечение границы Российской Федерации, участие в террористической деятельности, незаконный оборот оружия, контрабанда взрывчатых веществ и другие.
По имеющимся данным, после прибытия на Украину женщина присоединилась к отряду «Арей», связанному с запрещённой в России организацией. В период с мая по 30 ноября 2024 года она совершала противоправные действия в Курской области. За свою работу, как иностранная наемница ВСУ, она получила около семи тысяч долларов, но осталась крайне недовольна размером выплат. По одной из версий, именно это побудило её вернуться в Данию. По другой версии, она покинула ВСУ после конфликта с двумя французскими «солдатами удачи», которых, как позже стало известно, обвинили в изнасиловании.
Кети Лешкашели (Грузия).
30-летняя Лешкашели — снайпер в «Грузинском легионе»*, хотя сама неоднократно заверяла, что является парамедиком. Её взгляды отличаются агрессивной русофобией. Любит фотографироваться на фоне повреждённой военной техники и разрушенных зданий. Женщина также не скрывает, что часто использует психостимуляторы, чтобы не спать в течение 24 часов.
Осенью 2023 года Лешкашели получила от главнокомандующего Вооружённых сил Украины награду «Золотой крест», которая вручается рядовым за успешное выполнение боевых задач.
Интересно, что грузинка считает, что за ней охотятся российские бойцы.
В марте 2024 года наёмница «Грузинского легиона»* была объявлена в розыск министерством внутренних дел России.
Сандра Андерсен Эйра (Норвегия).
39-летняя гражданка Норвегии Сандра Андерсен Эйра была членом Саамского парламента своей страны, но потом вдруг решила вступить в «Интернациональный легион» и переквалифицироваться в наёмницу ВСУ. На Украине начала свою деятельность в качестве военного медика. Однако позже стала военным инструктором в 37-й отдельной бригаде морской пехоты украинской армии.
Андерсен была замечена в боевых действиях в различных направлениях СВО.
Известно также, что норвежка частенько использовала социальные сети для сбора пожертвований для ВСУ. При этом, куда уходили собранные средства, достоверной информации нет.
В апреле 2024 года суд в Москве заочно арестовал Сандру Эйру по обвинению в наёмничестве. Ей грозит от 7 до 15 лет колонии. В настоящее время она находится в международном розыске.
В прошлом месяце телеканал TV2 сообщил, что наёмница вышла замуж за украинского военного и сейчас ждёт ребёнка.
Русудан Иванеишвили (Грузия).
Иванеишвили 30 лет. Против ВС РФ в боевых действиях на Украине он участвует под позывным Никита в составе «Грузинского легиона»*.
В начале специальной военной операции молодая грузинка попала в поле зрения общественности после того, как она засветилась на кадрах с пытками пленного танкиста. Её муж, ветеран АТО и участник миссии НАТО в Афганистане, а также наёмник ВСУ Гела Бегларашвили, был одним из главных участников этого инцидента.
На данный момент Иванеишвили находится в розыске в России, где ей заочно вынесли приговор — 13 лет лишения свободы.
Гванца Гелашвили (Грузия).
Эта наемница пыталась обратить на себя внимание ещё до начала СВО. По информации с сайта ForeignCombatants, в подростковом возрасте у нее были мысли о самоубийстве, о чем она писала в соцсетях. До начала конфликта Гванца работала в Польше и в грузинском отеле.
В марте 2022 года она впервые оказалась в зоне боевых действий и присоединилась к «Грузинскому легиону»*. Грузинка говорила местным СМИ, что готова умереть за Украину, и участвовала в тренировках в Киеве и области. В августе 2022 года она прошла обучение по использованию беспилотников в военных условиях и получила сертификат военной школы «Пустельга» («Боривітер»).
Внешне эта операторша ВСУ пытается походить на мужчину. По некоторым данным, это не случайно. Известно, что в «Грузинском легионе»* дружелюбно относятся к представителям ЛГБТ**. С этим подразделением активно сотрудничал трансгендерный** наемник Сара Эштон-Чирилло, который впоследствии стал официальным представителем Сил территориальной обороны ВСУ.
В феврале суд ДНР заочно осудил наемницу наемницу из Грузии Гелашвили, приговорив к 14 годам лишения свободы.
Джойс Костер (Голландия).
Наемница ВСУ Костер провела на Украине лишь две недели. Спешно вернувшись на родину она поведала там, что ей чудом удалось не попасть под сильный обстрел казарм на Яворивском полигоне. Также она обвинила киевский режим в дезорганизации и во лжи относительно экипировки легионеров.
Следственный комитет Российской Федерации выдвинул обвинения против 40-летней наёмницы ВСУ в совершении преступлений против русскоязычных граждан на Украине.
У Джойс Костер трое детей. Также ранее она участвовала в операции в Косово.
Александр Бастрыкин, глава Следкома, поручил следователям установить местонахождение гражданки Нидерландов и собрать доказательства её противоправной деятельности.
Как используют женщин в ВСУ.
Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин рассказал, что женщины в украинских войсках чаще всего становятся снайперами, операторами БПЛА и медиками. Эти направления они выбирают, поскольку изначально слабее мужчин физически.
«Кроме того, женщины также идут в диверсанты. То есть они могут переодеваться в гражданскую одежду, нырять на нашу сторону и устраивать диверсии», — сообщил эксперт.
При этом, как отмечают эксперты, женщины, которые идут в штурмовики и в отряды дроноводов, проявлять большую жестокость по отношению к противнику и пленным.
«Такие женщины могут быть более жестокими по отношению к противнику и пленным, чем мужчины, — отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. — И, конечно же, к женщинам-наемницам из ВСУ в зоне СВО не должно быть какого-то снисходительного или особого отношения из-за того, что они, собственно, являются женщинами».
Снисхождения в судах РФ наемницам ВСУ не будет.
Снисхождения иностранным наемницам не стоит ждать и в российских судах. По словам адвоката Дмитрия Краснова, им грозит максимально строгое наказание, предусмотренное законом. Особенно это касается тех, кто будет взят за преступления, совершенные в Курской области.
«Иностранцы из ВСУ, пойманные в Курской области, будут осуждены, прежде всего, за сам факт наемничества по статье 359 УК РФ. Плюс к этому, будут рассмотрены преступления, которые они совершали на нашей территории — все убийства и разрушения. Согласно правоприменительной практике, военных, захваченных в оккупированном регионе России, судят по статье 205 УК РФ (“Терроризм”)», — отметил Краснов в комментарии aif.ru.
По словам специалиста, в случае обвинения по двум статьям или больше наемникам может быть вынесено наказание за наиболее тяжкое из преступлений или же тюремный срок может частично суммироваться — на усмотрение судьи. Краснов предполагает, что пойманным под Курском наемникам будет грозить от 20 до 30 лет лишения свободы, либо пожизненный тюремный срок.
По словам российского адвоката, специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, датчанка Аннабель Йоргенсен, как и другие наемницы, после заочного приговора имеет немалые шансы быть задержанной и выданной в Россию, если покинет свою страну.
Как отметила адвокат, Йоргенсен может оказаться в ситуации, когда её могут останавливать и проверять в любой стране по запросу Интерпола. Единственный способ избежать этого — находиться у себя в Дании.
«Скорее всего, другие европейские страны будут настаивать, что Йоргенсен была добровольцем, а не наемницей. Однако если она окажется в юрисдикции, которая исполняет международное соглашение с Россией и запросы по линии Интерпола, её могут арестовать», — сказала Мария Ярмуш.
Кстати, в 2024 году в аэропорту Венесуэлы, во время пересадки, были задержаны двое колумбийских наёмников Александр Анте и Хосе Арон Медина, которые служили в ВСУ. После задержания боевики были переданы в Россию, где они были помещены в СИЗО.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.