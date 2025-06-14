Иран нацелился на базы США и подготовил ракеты: подробности

Иран собирается нанести удары по базам Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на собственные источники.
Как известно, в пятницу, 13 июня, между Ираном и Израилем разгорелся открытый военной конфликт. Тогда было нанесено несколько ударов по Тегерану, после чего Тель-Авив получил аналогичный ответ. При этом иранская сторона сразу обвинила США в причастности к атакам. Впрочем, Вашингтон подобного даже не отрицал.
И теперь, как сообщает Fars, Тегеран решил пойти на радикальные меры. Речь идет об ударах по авиабазам США на Ближнем Востоке. По каким именно — не уточняется.
В то же время агентство заявило, что Иран намерен продолжить операцию против Израиля. Тегеран собирается и дальше наносить удары.