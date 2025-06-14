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Иран решил ударить по военным базам США

Иранское агентство Fars опубликовало сообщение о том, что в Тегеране принято решение продолжить атаковать цели на территории Израиля.

Как создавалась новая Россия

Иранское агентство Fars опубликовало сообщение о том, что в Тегеране принято решение продолжить атаковать цели на территории Израиля. Операция «Правдивое обещание» в ответ на нападение Израиля еще не окончена, отмечается в публикации. При этом допускается, что ракетный удар может быть нанесен и по военным базам США на Ближнем Востоке.

«Следующим этапом могут стать удары по базам США на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении агентства со ссылкой на военный источник в Иране.

Также сообщается, что по целям в Израиле в общей сложности может быть выпущено до двух тысяч ракет.

При этом в Сети расходится видео подземных городов в Иране, где спрятаны мобильные установки с ракетами.