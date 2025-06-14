Иран решил ударить по военным базам США

Иранское агентство Fars опубликовало сообщение о том, что в Тегеране принято решение продолжить атаковать цели на территории Израиля. Операция «Правдивое обещание» в ответ на нападение Израиля еще не окончена, отмечается в публикации. При этом допускается, что ракетный удар может быть нанесен и по военным базам США на Ближнем Востоке.
«Следующим этапом могут стать удары по базам США на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении агентства со ссылкой на военный источник в Иране.
Также сообщается, что по целям в Израиле в общей сложности может быть выпущено до двух тысяч ракет.
При этом в Сети расходится видео подземных городов в Иране, где спрятаны мобильные установки с ракетами.