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Генштаб: в Беларуси создана система подготовки операторов беспилотников

Подготовка специалистов для управления и применения беспилотников ведется на базе военных учебных заведений и гражданских институтов.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Стройная система подготовки кадров для использования беспилотных летательных аппаратов создана в настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси, заявил начальник Генерального штаба ВС республики Павел Муравейко.

По его словам, подготовка специалистов ведется в Академии авиации, где на военном факультете готовят специалистов управления полетами, инженеров по эксплуатации беспилотников, операторов БПЛА самолетного типа.

«Это своеобразная система повышения квалификации тех специалистов, которые сегодня занимаются данными вопросами в войсках», — пояснил Муравейко.

При этом он заверил, что данные мероприятия проводятся в армии на регулярной основе. Вооруженные силы способны обеспечивать подготовку специалистов фактически для всех видов и типов беспилотников, которые применяются в войсках.

«Сегодня на военных факультетах в 12 вузах страны созданы соответствующие классы, где, по нашим расчетам, планируется осуществлять подготовку более 20 тысяч студентов в год. Это тот потенциал, который будет востребован как в Вооруженных Силах, так и в других силовых структурах», — отметил начальник Генштаба.

Он добавил, что в этом процессе задействована и база ДОСААФ по проведению различных спортивных состязаний по дрон-рейсингу. Используются тренажерные классы, созданные в клубах военно-патриотического воспитания.

«Мы активно сотрудничаем с гражданскими вузами, и много людей, которые получили гражданские специальности — инженеров, техников, операторов или специалистов IT-технологий, — приходят к нам для того, чтобы заняться любимым делом — подготовкой, использованием, применением беспилотных авиационных комплексов», — подытожил Муравейко.