Генштаб: в Беларуси создана система подготовки операторов беспилотников

«Сегодня на военных факультетах в 12 вузах страны созданы соответствующие классы, где, по нашим расчетам, планируется осуществлять подготовку более 20 тысяч студентов в год. Это тот потенциал, который будет востребован как в Вооруженных Силах, так и в других силовых структурах», — отметил начальник Генштаба.