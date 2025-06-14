Генштаб: в Беларуси создана система подготовки операторов беспилотников

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Стройная система подготовки кадров для использования беспилотных летательных аппаратов создана в настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси, заявил начальник Генерального штаба ВС республики Павел Муравейко.
По его словам, подготовка специалистов ведется в Академии авиации, где на военном факультете готовят специалистов управления полетами, инженеров по эксплуатации беспилотников, операторов БПЛА самолетного типа.
«Это своеобразная система повышения квалификации тех специалистов, которые сегодня занимаются данными вопросами в войсках», — пояснил Муравейко.
При этом он заверил, что данные мероприятия проводятся в армии на регулярной основе. Вооруженные силы способны обеспечивать подготовку специалистов фактически для всех видов и типов беспилотников, которые применяются в войсках.
«Сегодня на военных факультетах в 12 вузах страны созданы соответствующие классы, где, по нашим расчетам, планируется осуществлять подготовку более 20 тысяч студентов в год. Это тот потенциал, который будет востребован как в Вооруженных Силах, так и в других силовых структурах», — отметил начальник Генштаба.
Он добавил, что в этом процессе задействована и база ДОСААФ по проведению различных спортивных состязаний по дрон-рейсингу. Используются тренажерные классы, созданные в клубах военно-патриотического воспитания.
«Мы активно сотрудничаем с гражданскими вузами, и много людей, которые получили гражданские специальности — инженеров, техников, операторов или специалистов IT-технологий, — приходят к нам для того, чтобы заняться любимым делом — подготовкой, использованием, применением беспилотных авиационных комплексов», — подытожил Муравейко.