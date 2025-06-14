В ООН отметили положительный опыт Узбекистана в области прав человека

В последние годы республика добилась больших результатов в сфере трудовых прав. Ратифицированы все основные и приоритетные конвенции МОТ. В Конституции, принятой в 2023 году в новой редакции, и Трудовом кодексе учтены эти международные стандарты. В частности, усилена роль института коллективного договора, защищающего права уязвимых групп, женщин и молодежи.