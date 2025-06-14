В ООН отметили положительный опыт Узбекистана в области прав человека

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Сената.
В своем выступлении на панельной дискуссии форума Глобальной коалиции за социальную справедливость Танзила Нарбаева отметила, что в рамках Стратегии «Узбекистан-2030», особое внимание уделяется обеспечению прав человека, укреплению социальной справедливости и созданию достойных условий жизни для каждого гражданина.
Она отметила, что Узбекистан считает своим главным приоритетом развитие человеческого потенциала, борьбу с коррупцией, эффективное управление и достижение экологической устойчивости. Эти принципы соответствуют экономическому подходу, основанному на правах человека.
В последние годы республика добилась больших результатов в сфере трудовых прав. Ратифицированы все основные и приоритетные конвенции МОТ. В Конституции, принятой в 2023 году в новой редакции, и Трудовом кодексе учтены эти международные стандарты. В частности, усилена роль института коллективного договора, защищающего права уязвимых групп, женщин и молодежи.
«Социальная защита рассматривается не только как привилегия, но и как фундаментальное право. Разработанная совместно с МОТ “Национальная стратегия социальной защиты до 2030 года” предусматривает универсальный охват, социальные услуги, социальное страхование и активные меры на рынке труда», — отмечалось на панельной дискуссии.
Завершая свое выступление, председатель Сената подчеркнула, что принципы прав человека должны быть глубоко интегрированы в глобальные системы финансового управления. Такой подход играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития и реализации принципа «никто не должен остаться без внимания».
В ходе мероприятия Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило положительный опыт Узбекистана, достигнутый в последние годы в области прав человека", — говорится в сообщении.
Узбекистан подтвердил готовность к международному сотрудничеству и обмену опытом, а также выразил твердую позицию о том, что каждая политика, бюджет и реформа должны разрабатываться с учетом прав человека.