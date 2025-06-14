Лукашенко посещает крупнейшее предприятие по производству детского питания

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 14 июня, посещает крупнейшее предприятие по производству детского питания. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«А сегодня президент — снова в движении», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства в субботу едет в Волковыск.
«Не на дроны смотреть и не на картошку — на крупнейшее в стране предприятие по производству детского питания», — обратили внимание в телеграм-канале.
Отмечается, что детское питание является серьезным вопросом. В связи с этим и внимание к нему на высшем уровне.
Как уточняет БелТА, президент Беларуси посетит предприятие «Беллакт». Александру Лукашенко представят продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области — «Молочный мир», «Лидский молочно-консервный комбинат», «Беллакт».
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