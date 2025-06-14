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Парламент Молдовы одобрил изменения в структуре правительства

Несколько госагенств будут выведены из подчинения правительства и поступят в распоряжение профильных министерств.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Законопроект, предусматривающий реорганизацию и переподчинение нескольких государственных учреждений был одобрен парламентом в ходе заседания на этой неделе.

Согласно документу, разработанному Государственной канцелярией Республики Молдова, несколько ведомств перейдут из подчинения правительства в подчинение министерств:

Агентство интеллектуальной собственности будет подчиняться Министерству юстиции;

Агентство межэтнических отношений и Национальное агентство исследований и разработок — Министерству образования и исследований,

Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям — Министерству здравоохранения;

Агентство общественной собственности — Министерству экономического развития и цифровизации;

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов — Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Переход указанных административных органов в подчинение министерств не изменит правовой статус руководителей соответствующих учреждений, которые останутся лицами, занимающими государственные должности», — подчеркнули авторы проекта.

Кроме того, Национальная компания медицинского страховая (CNAM) станет центральным административным органом, подчиненным правительству. Ее сотрудники будут иметь статус государственных служащих и будут получать заработную плату в соответствии с законодательством о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

По мнению авторов законопроекта, изменение подчинения административных органов будет способствующей повышению эффективности, укреплению управления и адаптации государственных органов к текущим потребностям общества.

Предлагается, что принятые парламентом изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.