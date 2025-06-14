Парламент Молдовы одобрил изменения в структуре правительства

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Законопроект, предусматривающий реорганизацию и переподчинение нескольких государственных учреждений был одобрен парламентом в ходе заседания на этой неделе.
Согласно документу, разработанному Государственной канцелярией Республики Молдова, несколько ведомств перейдут из подчинения правительства в подчинение министерств:
Агентство интеллектуальной собственности будет подчиняться Министерству юстиции;
Агентство межэтнических отношений и Национальное агентство исследований и разработок — Министерству образования и исследований,
Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям — Министерству здравоохранения;
Агентство общественной собственности — Министерству экономического развития и цифровизации;
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов — Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности.
«Переход указанных административных органов в подчинение министерств не изменит правовой статус руководителей соответствующих учреждений, которые останутся лицами, занимающими государственные должности», — подчеркнули авторы проекта.
Кроме того, Национальная компания медицинского страховая (CNAM) станет центральным административным органом, подчиненным правительству. Ее сотрудники будут иметь статус государственных служащих и будут получать заработную плату в соответствии с законодательством о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.
По мнению авторов законопроекта, изменение подчинения административных органов будет способствующей повышению эффективности, укреплению управления и адаптации государственных органов к текущим потребностям общества.
Предлагается, что принятые парламентом изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.