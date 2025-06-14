Парламент Молдовы одобрил изменения в структуре правительства

Кроме того, Национальная компания медицинского страховая (CNAM) станет центральным административным органом, подчиненным правительству. Ее сотрудники будут иметь статус государственных служащих и будут получать заработную плату в соответствии с законодательством о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.