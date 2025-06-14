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Лукашенко посещает предприятие «Беллакт» в Волковыске

Крупнейшее предприятие республики по производству детского питания в Волковыске считается одним из лидеров молочной индустрии страны.

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Источник: AP 2024

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит в субботу Волковыск и расположенное в городе ОАО «Беллакт», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области, работе ОАО “Беллакт”. Президент ознакомится с производственной базой предприятия», — говорится в сообщении.

Президент упоминал о работе «Беллакт» во время майских кадровых назначений. Тогда он предложил на предприятии перерабатывать излишки масла в сухое молоко и затем поставлять его в страны Африки.