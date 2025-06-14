Лукашенко посещает предприятие «Беллакт» в Волковыске

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит в субботу Волковыск и расположенное в городе ОАО «Беллакт», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области, работе ОАО “Беллакт”. Президент ознакомится с производственной базой предприятия», — говорится в сообщении.
Президент упоминал о работе «Беллакт» во время майских кадровых назначений. Тогда он предложил на предприятии перерабатывать излишки масла в сухое молоко и затем поставлять его в страны Африки.