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Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимости

В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят незамедлительно обращаться в посольство Узбекистана в Израиле.

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Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой принять меры личной безопасности и воздержаться от выхода на улицу без необходимости, в связи с текущей напряженной ситуацией между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран.

«ВНИМАНИЕ гражданам Узбекистана, находящимся в Государстве Израиль! Учитывая сложившуюся сложную ситуацию в стране, рекомендуем вам принять меры личной безопасности и не покидать укрытия во время ракетных обстрелов. Не посещайте улицы и другие развлекательные заведения без необходимости», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля.

Посольство также обратилось с просьбой временно приостановить прием граждан для получения консульских услуг.

«Просим Вас временно воздержаться от посещения посольства для получения консульских услуг, без крайней необходимости. Пожалуйста, берегите свои жизни», — говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:

• Номера телефонов экстренных служб: 03−672−2466; 03−672−2371; 03−758−5075; 03−758−5076.

• Для экстренных и срочных сообщений: + 972 54 485 1397.