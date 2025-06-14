Посольство Узбекистана в Израиле просит сограждан не выходить на улицу без необходимости

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с просьбой принять меры личной безопасности и воздержаться от выхода на улицу без необходимости, в связи с текущей напряженной ситуацией между Государством Израиль и Исламской Республикой Иран.