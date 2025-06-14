В Свердловской области официально стартовала кампания по выборам губернатора

В соответствии с уставом Свердловской области, избирательным кодексом региона и рядом других нормативных правовых актов, со дня официального опубликования постановления стартует избирательная кампания.
ЕАН сообщал, что заксобрание Свердловской области назначило дату выборов губернатора на 14 сентября 2025 года. Решение было принято на заседании во вторник, 10 июня.
Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области понадобились в связи с тем, что в марте текущего года в отставку по собственному желанию ушел избранный в сентябре 2022 года экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На его место решением президента России в статусе врио назначен экс-глава Оренбургской области Денис Паслер.
Отметим, что в 2025 году выборы высших должностных лиц пройдут в 20 субъектах России. Выдвигать кандидатов на должность Губернатора Свердловской области могут только политические партии. Денис Паслер, с недавних пор возглавляющий свердловское отделение «Единой России» будет выдвинут 17 июня. Конференция пройдет в Екатеринбург Экспо.
Соперниками врио губернатора на выборах считаются вице-спикер заксобрания от КПРФ Александр Ивачев, депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Андрей Кузнецов, лидер фракции партии «Новые люди» в свердловском заксобрании Рант Краев и фронтмен ЛДПР на Среднем Урале Александр Каптюг.