В Свердловской области официально стартовала кампания по выборам губернатора

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области понадобились в связи с тем, что в марте текущего года в отставку по собственному желанию ушел избранный в сентябре 2022 года экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На его место решением президента России в статусе врио назначен экс-глава Оренбургской области Денис Паслер.