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Mehr: Иран пригрозил Британии, США и Франции ударами за помощь Израилю

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю в отражении атак исламской республики на еврейское государство их военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива станут целью иранских ударов.

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Источник: Hosein Charbaghi/CC0

Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, помимо военных объектов, Тегеран пригрозил атаками на суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.