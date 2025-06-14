Mehr: Иран пригрозил Британии, США и Франции ударами за помощь Израилю

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю в отражении атак исламской республики на еврейское государство их военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива станут целью иранских ударов.