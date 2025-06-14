Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обещал поддержать проект «Беллакта», если будет маржинальный рынок

Флагман белорусской молочной сферы хочет расширить производство сухого детского питания и планирует привлечь для этих целей кредитные ресурсы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить экономическое обоснование проекта строительства дополнительного производства сухого детского питания на ОАО «Беллакт».

Главе государства в субботу в Волковыске во время знакомства с производственной площадкой предприятия рассказали, что для реализации нового проекта планируют привлечь кредит Банка развития, а также средства республиканского централизованного инновационного фонда, инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные ресурсы.

Доля «молочки» в белорусском экспорте продовольствия превысила 40%>>>.

Лукашенко выразил уверенность, что детское питание будет всегда востребовано особенно на новых растущих рынках, например, в Африке.

«Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, — вернешь», — предупредил белорусский лидер руководство предприятия.

При этом он заверил, что это не просто разговоры, а «Беллакт» получит реальную поддержку для реализации своих планов. Лукашенко также дал поручение подготовить без волокиты экономическое обоснование.

«Если надо, будем строить», — заключил глава государства.