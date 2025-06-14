Лукашенко обещал поддержать проект «Беллакта», если будет маржинальный рынок

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить экономическое обоснование проекта строительства дополнительного производства сухого детского питания на ОАО «Беллакт».
Главе государства в субботу в Волковыске во время знакомства с производственной площадкой предприятия рассказали, что для реализации нового проекта планируют привлечь кредит Банка развития, а также средства республиканского централизованного инновационного фонда, инновационного фонда Гродненского облисполкома и собственные ресурсы.
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Лукашенко выразил уверенность, что детское питание будет всегда востребовано особенно на новых растущих рынках, например, в Африке.
«Где бы ты ни взял — в Банке развития, еще где-то: взял в долг — должен вернуть. Если есть рынок сбыта и он маржинальный, все, что одолжишь, — вернешь», — предупредил белорусский лидер руководство предприятия.
При этом он заверил, что это не просто разговоры, а «Беллакт» получит реальную поддержку для реализации своих планов. Лукашенко также дал поручение подготовить без волокиты экономическое обоснование.
«Если надо, будем строить», — заключил глава государства.