Власти Молдовы больше не рассматривают закупку электроэнергии у МГРЭС — министр

«Кучурганская ГРЭС была целесообразной, когда мы знали, откуда поступает газ, какова его цена, и да, тогда покупка электроэнергии там была конкурентоспособной. Однако технологии там довольно устаревшие. Чтобы произвести один мегаватт электроэнергии, требуется около трех мегаватт-часов газа. С учетом нынешних цен на газ и эксплуатационных расходов станции, потенциальная стоимость энергии там уже не может конкурировать с теми ценами, по которым мы покупаем сегодня. (…) Правительство приняло решение полностью исключить такие источники из возможных вариантов. (…) Мы не хотим снова прибегать к покупке энергии, которая изначально сопряжена с высокими затратами. В нынешних сценариях поставок мы не рассматриваем МГРЭС как вариант», — заявил министр.