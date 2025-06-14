Власти Молдовы больше не рассматривают закупку электроэнергии у МГРЭС — министр

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Молдавская (Кучурганская) ГРЭС больше не привлекательна для Кишинева с экономической точки зрения, правительство исключило ее из всех актуальных сценариев энергоснабжения, об этом министр энергетики Дорин Жунгиету заявил в телеэфире в пятницу.
«Кучурганская ГРЭС была целесообразной, когда мы знали, откуда поступает газ, какова его цена, и да, тогда покупка электроэнергии там была конкурентоспособной. Однако технологии там довольно устаревшие. Чтобы произвести один мегаватт электроэнергии, требуется около трех мегаватт-часов газа. С учетом нынешних цен на газ и эксплуатационных расходов станции, потенциальная стоимость энергии там уже не может конкурировать с теми ценами, по которым мы покупаем сегодня. (…) Правительство приняло решение полностью исключить такие источники из возможных вариантов. (…) Мы не хотим снова прибегать к покупке энергии, которая изначально сопряжена с высокими затратами. В нынешних сценариях поставок мы не рассматриваем МГРЭС как вариант», — заявил министр.
Что касается риска отключений электроэнергии в часы пик, министр заверил, что у Кишинева «есть резервный план». Например, использование линий электропередачи в 110 кВ, соединяющих Молдову с Румынией, они, по словам министра, способны обеспечить потребности около трети потребителей.
«Есть четыре линии 110 кВ, которые могут работать в изолированном режиме. Значительная часть потребителей, около 30%, будет получать электроэнергию именно через эти линии. Их проверяли в конце мая — начале июня: в течение четырех дней отрабатывался режим возможного энергоснабжения для покрытия потребностей», — заявил Дорин Жунгиету.
Министерство энергетики подготовило комплекс мер при поддержке Секретариата Энергетического сообщества и согласовании с ENTSO-e, «с их стороны есть открытость», сказал министр. Он подчеркнул важность для Молдовы стабильности украинской энергосистемы, откуда поступает около 46% электроэнергии по двусторонним контрактам.
В прошлом году советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся. В Молдове с 16 декабря 2024 года на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. С 11 декабря сроком на 30 дней в Приднестровье действовал режим ЧС в энергетике.
Молдавская ГРЭС в Приднестровье принадлежит российской компании «Интер РАО», до 2025 года она обеспечивала 80% потребностей правобережной Молдовы в электроэнергии.