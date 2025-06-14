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Лукашенко предупредил чиновников, что «снимет головы» за падеж скота

Белорусские власти констатируют, что в некоторых регионах не хватает поголовья, хотя есть возможность его перевезти из других мест, где наблюдается падеж.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на ОАО «Беллакт» в Волковыске заслушал доклад о положении дел в целом в Гродненской области, обратив особое внимание на сельскохозяйственную сферу.

Глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, как обстоят дела в полях: что посеяно и как рекультивируется.

«Я тебе скажу: думал, что в Волковысском районе гораздо лучше», — поделился впечатлениями от увиденного с борта вертолета Лукашенко.

Отдельно белорусский лидер спросил о том, как складывается ситуация в области с сельхозтехникой, сельхозхимией, райснабами.

В ходе доклада о ситуации в районе выяснилось, что в регионе снизилось производство говядины и свинины. При этом падеж скота уменьшился, но поголовье КРС не доукомплектовано.

«Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай», — сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру Юрию Шулейко.

Лукашенко предупредил чиновников: с его стороны не должно быть замечаний, что где-то происходит падеж, а где-то — есть свободные места для откорма.

«Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите», — заявил президент, уточнил, что скот можно перераспределить — отправить в хорошее хозяйство на откорм, чтобы избежать гибели животных.