МИД РФ: граждане Беларуси эвакуированы из Ирана в Азербайджан

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусы эвакуированы из Ирана в Азербайджан в числе первой группы граждан России и других стран, сообщило в субботу в своем Telegram-канале Министерство иностранных дел РФ.
«В ночь на 14 июня при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они прибыли в Азербайджан через автомобильный пункт пропуска «Астара».
Среди эвакуированных была съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, другие россияне, граждане Беларуси, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.
При этом не уточняется, сколько именно белорусов смогли ночью в субботу попасть из Ирана в Азербайджан.
МИД РФ поблагодарил Баку за поддержку с предоставлением транспорта и размещении людей в гостинице.
Министерства иностранных дел Беларуси и РФ накануне на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем призвали граждан своих стран воздержаться от поездок в регион, а уже находящимся там — следовать указаниям властей и соблюдать меры безопасности.