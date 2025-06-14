Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: граждане Беларуси эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Белорусы были в первой группе эвакуированных — вместе с командой российского режиссера Федора Бондарчука.

Как создавалась новая Россия
Источник: МИД РФ

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусы эвакуированы из Ирана в Азербайджан в числе первой группы граждан России и других стран, сообщило в субботу в своем Telegram-канале Министерство иностранных дел РФ.

«В ночь на 14 июня при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они прибыли в Азербайджан через автомобильный пункт пропуска «Астара».

Среди эвакуированных была съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, другие россияне, граждане Беларуси, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

При этом не уточняется, сколько именно белорусов смогли ночью в субботу попасть из Ирана в Азербайджан.

МИД РФ поблагодарил Баку за поддержку с предоставлением транспорта и размещении людей в гостинице.

Министерства иностранных дел Беларуси и РФ накануне на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем призвали граждан своих стран воздержаться от поездок в регион, а уже находящимся там — следовать указаниям властей и соблюдать меры безопасности.