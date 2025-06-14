10 домов перевели в собственность государства в ЗКО

«Выяснилось, что 10 домов на сумму 53 млн тенге не были зарегистрированы в госсобственности. Причина — недобросовестное отношение к работе со стороны отдела жилищно-коммунального хозяйства: не были оплачены госуслуги, необходимые для постановки объектов на баланс. Из-за этого дома оказались вне правового поля и не могли использоваться по назначению».Прокуратура ЗКО.