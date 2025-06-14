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В Казахстане начали строить коридор «Центр — Запад»

У автомобильной дороги будет выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

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Источник: primeminister.kz

В Костанайской области дан старт строительству стратегически важного автодорожного коридора «Центр — Запад», сообщает primeminister.kz.

Начало работ состоялось одновременно в двух точках — в городе Аркалык и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Строительство охватывает автодорогу по маршруту «Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз» общей протяженностью 865 км.

Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км. Одновременно работы ведутся на двух направлениях — из города Аркалык в сторону Астаны и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.

Особое внимание при проектировании и строительстве уделено вопросам экологичности. В зонах миграции сайгаков предусмотрено изменение поперечного профиля дороги, что минимизирует барьерный эффект и обеспечит безопасное пересечение дороги животными. Пологий откос с заложением 1 к 10 создаст условия для свободного и беспрепятственного перемещения диких животных.

На церемонии старта вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев отметил значимость проекта для развития транспортной инфраструктуры, усиления транзитного потенциала Казахстана и повышения связности регионов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркнул, что создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно южных районов области, и для страны в целом.

Ранее сообщалось, что CITIC Group будет участвовать в строительстве и реконструкции дороги Центр — Запад в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отмечено, что подписание соответствующего меморандума ожидается в ходе визита руководства CITIC Group в Казахстан в мае текущего года.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета безопасности потребовал принять действенные меры для решения проблем транспортно-логистической отрасли. Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.