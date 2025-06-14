В Казахстане начали строить коридор «Центр — Запад»

Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км. Одновременно работы ведутся на двух направлениях — из города Аркалык в сторону Астаны и из села Торгай в сторону села Иргиз. Это создаст мощный импульс для экономического развития прилегающих территорий и улучшения условий жизни местного населения.