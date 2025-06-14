«Уж я вам головы поснимаю точно!» Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси

— Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай. Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите, — предупредил Александр Лукашенко.