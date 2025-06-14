«Уж я вам головы поснимаю точно!» Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении предприятия «Беллакт» в Волковыске 14 июня сказал чиновникам, что «головы поснимает точно» за падеж скота, передает БелТА.
Главе государства сообщили, что в Волковыском районе отмечается снижение производства свинины и говядины. Причины указанному неизвестны. К примеру, что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано, однако падеж скота существенно снизился.
Президент Беларуси обратился к вице-премьеру Юрию Шулейко и сказал:
— Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай. Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите, — предупредил Александр Лукашенко.
Глава государства уточнил, что скот можно перераспределить и отвезти в хорошее хозяйство на откорм.
— Там, наверняка, вообще не будет падежа, — заметил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума.
Вместе с тем Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.