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Что известно о новых ударах Израиля по Ирану

Израиль заявил о расширении операции против Ирана, на территории страны произошли новые взрывы. По сообщениям СМИ, ударам подверглись цели на западе и северо-западе страны.

Как создавалась новая Россия
Источник: AP 2024

ТАСС собрал основное, что известно о новых атаках.

Новые удары

  • Взрывы произошли в городах Хорремабад и Керманшах, сообщило агентство Fars.
  • Также атакованы четыре объекта в иранской провинции Восточный Азербайджан.
  • В городе Тебриз на северо-западе Ирана удару подверглась территория вокруг нефтеперерабатывающего завода, передает агентство Mehr.
  • Агентство Tasnim сообщает о работе ПВО над Тебризом, Хорремабадом и Керманшахом.
  • Над Хорремабадом сбиты четыре израильских БПЛА, сообщили местные власти.

Новые жертвы

  • По меньшей мере два иранца погибли и пять ранены в результате атаки на город Асадабад на западе Ирана.

Расширение операции и «регулярные атаки»

  • Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявил о расширении операции на территории Ирана, обвинив Тегеран в «продолжающейся агрессии».
  • Удары наносятся «по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру», уточнили в канцелярии премьера.
  • Главы Генштаба и ВВС Израиля Эяль Замир и Томер Бар заявили, что самолеты начнут осуществлять атаки на цели в Тегеране «в соответствии с регулярными планами».

Авиационный трафик

  • Ирак продлил запрет на полеты в воздушном пространстве до 15:00 по всемирному координированному времени (18:00 мск).
  • Georgian Airways отменила все рейсы в Израиль, запланированные на 14 и 15 июня.
  • При этом Сирия открыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации.
  • Авиакомпания «Сирийские авиалинии» сообщила, что начнет постепенно возобновлять авиарейсы, в том числе в Кувейт, Доху и Шарджу.

Риски эскалации

  • Иран пригрозил Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю в отражении ответных атак их военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива станут целью иранских ударов.
  • Тегеран также пригрозил атаками на суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.
  • Удары по военным базам США в регионе могут стать следующим шагом Ирана, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к военному руководству республики.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «будет гореть», если удары по Израилю продолжатся.
  • Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру, что США не будут препятствовать операции против Ирана, но и не будут оказывать помощь.

Возвращение россиян

  • Завершена эвакуация группы из порядка 90 граждан РФ, которые находились на территории Ирана.
  • Все они являются членами группы Федора Бондарчука, которые снимали в Иране восьмисерийный телесериал «Трудно быть богом».
  • Сам Бондарчук покинул Иран до начала эскалации.
  • МИД РФ выразил благодарность Азербайджану за содействие в возвращении россиян.