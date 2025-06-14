Что известно о новых ударах Израиля по Ирану

ТАСС собрал основное, что известно о новых атаках.
Новые удары
- Взрывы произошли в городах Хорремабад и Керманшах, сообщило агентство Fars.
- Также атакованы четыре объекта в иранской провинции Восточный Азербайджан.
- В городе Тебриз на северо-западе Ирана удару подверглась территория вокруг нефтеперерабатывающего завода, передает агентство Mehr.
- Агентство Tasnim сообщает о работе ПВО над Тебризом, Хорремабадом и Керманшахом.
- Над Хорремабадом сбиты четыре израильских БПЛА, сообщили местные власти.
Новые жертвы
- По меньшей мере два иранца погибли и пять ранены в результате атаки на город Асадабад на западе Ирана.
Расширение операции и «регулярные атаки»
- Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявил о расширении операции на территории Ирана, обвинив Тегеран в «продолжающейся агрессии».
- Удары наносятся «по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру», уточнили в канцелярии премьера.
- Главы Генштаба и ВВС Израиля Эяль Замир и Томер Бар заявили, что самолеты начнут осуществлять атаки на цели в Тегеране «в соответствии с регулярными планами».
Авиационный трафик
- Ирак продлил запрет на полеты в воздушном пространстве до 15:00 по всемирному координированному времени (18:00 мск).
- Georgian Airways отменила все рейсы в Израиль, запланированные на 14 и 15 июня.
- При этом Сирия открыла воздушное пространство для полетов гражданской авиации.
- Авиакомпания «Сирийские авиалинии» сообщила, что начнет постепенно возобновлять авиарейсы, в том числе в Кувейт, Доху и Шарджу.
Риски эскалации
- Иран пригрозил Великобритании, США и Франции, что в случае помощи Израилю в отражении ответных атак их военные объекты на Ближнем Востоке и странах Персидского залива станут целью иранских ударов.
- Тегеран также пригрозил атаками на суда и военные корабли в Персидском заливе и Красном море.
- Удары по военным базам США в регионе могут стать следующим шагом Ирана, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к военному руководству республики.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран «будет гореть», если удары по Израилю продолжатся.
- Президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьеру, что США не будут препятствовать операции против Ирана, но и не будут оказывать помощь.
Возвращение россиян
- Завершена эвакуация группы из порядка 90 граждан РФ, которые находились на территории Ирана.
- Все они являются членами группы Федора Бондарчука, которые снимали в Иране восьмисерийный телесериал «Трудно быть богом».
- Сам Бондарчук покинул Иран до начала эскалации.
- МИД РФ выразил благодарность Азербайджану за содействие в возвращении россиян.