МИД дал рекомендации белорусам, желающим покинуть Иран и Израиль

В настоящее время в Иране формируется список граждан, которые хотят покинуть территорию страны, при этом белорусские дипломаты взаимодействуют с российскими коллегами. Белорусы, которые желают вернуться из Ирана на родину, могут направить соответствующую информацию на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by, указав полные персональные данные и приложив цветные копии своих паспортов.