МИД дал рекомендации белорусам, желающим покинуть Иран и Израиль

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусских граждан нет среди пострадавших в результате воздушных атак, которыми обменялись Иран и Израиль, сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел республики.
«По имеющейся информации, на данный момент среди пострадавших в связи с последними событиями в Иране и Израиле граждан Республики Беларусь нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что белорусские диппредставительства в этих государствах продолжают деятельность, в них работают телефоны экстренной связи (Израиль — +972 3 522 20 43, Иран — +98 21 2275 2229 и +98 912 215 2935).
В настоящее время в Иране формируется список граждан, которые хотят покинуть территорию страны, при этом белорусские дипломаты взаимодействуют с российскими коллегами. Белорусы, которые желают вернуться из Ирана на родину, могут направить соответствующую информацию на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by, указав полные персональные данные и приложив цветные копии своих паспортов.
Находящиеся в Израиле из-за закрытого воздушного пространства могут уехать через сухопутную границу с Египтом и Иорданией — через КПП «Таба» в Эйлате.
В МИД также сообщили, что продолжают отслеживать развитие ситуации в регионе и будут оперативно информировать в случае ее изменения.
Накануне Израиль и Иран обменялись воздушными ударами с использованием авиации, беспилотников и ракет. Атаки были проведены в различных регионах двух стран, в результате есть погибшие и пострадавшие, точное число которых не известно, так как военные действия продолжаются.