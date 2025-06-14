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МИД дал рекомендации белорусам, желающим покинуть Иран и Израиль

В ведомстве отметили, что посольства республики в этих странах продолжают работать, в них открыты линии экстренной связи.

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Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Белорусских граждан нет среди пострадавших в результате воздушных атак, которыми обменялись Иран и Израиль, сообщили в субботу в Министерстве иностранных дел республики.

«По имеющейся информации, на данный момент среди пострадавших в связи с последними событиями в Иране и Израиле граждан Республики Беларусь нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что белорусские диппредставительства в этих государствах продолжают деятельность, в них работают телефоны экстренной связи (Израиль — +972 3 522 20 43, Иран — +98 21 2275 2229 и +98 912 215 2935).

В настоящее время в Иране формируется список граждан, которые хотят покинуть территорию страны, при этом белорусские дипломаты взаимодействуют с российскими коллегами. Белорусы, которые желают вернуться из Ирана на родину, могут направить соответствующую информацию на электронный адрес ir.consul@mfa.gov.by, указав полные персональные данные и приложив цветные копии своих паспортов.

Находящиеся в Израиле из-за закрытого воздушного пространства могут уехать через сухопутную границу с Египтом и Иорданией — через КПП «Таба» в Эйлате.

В МИД также сообщили, что продолжают отслеживать развитие ситуации в регионе и будут оперативно информировать в случае ее изменения.

Накануне Израиль и Иран обменялись воздушными ударами с использованием авиации, беспилотников и ракет. Атаки были проведены в различных регионах двух стран, в результате есть погибшие и пострадавшие, точное число которых не известно, так как военные действия продолжаются.