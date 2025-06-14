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Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном «Росатома» для сооружения АЭС

Лихачев: АЭС в Казахстане построят по самому передовому и проекту в мире.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Казахстан выбрал «Росатом» лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике.

«Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии», — сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении «Росатома».

«Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана», — отметил Лихачев.