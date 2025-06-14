Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном «Росатома» для сооружения АЭС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Казахстан выбрал «Росатом» лидером международного консорциума по строительству АЭС в республике.
«Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии», — сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении «Росатома».
«Впереди предстоит еще очень много работы, и мы искренне рассчитываем на помощь и поддержку со стороны руководства России и Казахстана», — отметил Лихачев.