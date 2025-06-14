Лихачев прокомментировал выбор Казахстаном «Росатома» для сооружения АЭС

«Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии», — сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении «Росатома».