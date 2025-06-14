Рябков: ситуация с Ираном показывает, что у Британии, ФРГ и Франции не осталось совести

«Это вообще ужасный перекос в восприятии мира — то, что Британия, Франция и ФРГ, которые, казалось бы, должны были удвоить усилия в поиске политико-демократического решения, сейчас без зазрения совести — не знаю, есть ли она у них даже в каком-то остаточном виде — подают [все] так, что Иран сам виноват, что по нему нанесли удар», — отметил замминистра.