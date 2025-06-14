Главе Башкортостана показали работу металлопрокатного завода в Буздяке.

14 июня в рамках рабочей поездки по Буздякскому району Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с производственной деятельностью местного металлопрокатного завода.
Предприятие, основанное в 2017 году, занимается переработкой труб, подлежащих утилизации после вывода из эксплуатации магистральных газопроводов. Также здесь производится мелкосортной прокат.
Директор завода Артем Гемаев пояснил, что на сегодняшний день на предприятии работают более 100 человек.
В этом году в апреле завод приобрел оборудование для модернизации прокатной линии с целью увеличения мощности производства готовой продукции до 2000 тонн.
В ближайших планах намечено построить и запустить новую линию для переработки труб в мелкосортный прокат по технологии, позволяющей уменьшить себестоимость проката и уменьшить безвозвратные отходы. Инвестиции в проект оцениваются в 50 млн рублей.
Также сегодня в ходе поездки, Глава регионат посетил сабантуй, встретился с участниками СВО и побывал в Буздякском сельскохозяйственном колледже.