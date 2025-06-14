А какие Санду и ПАС пели Драгалин дифирамбы: Прошло пару лет — и от «главного борца с коррупцией» в Молдове не осталось и мокрого места

"В этом смысле власть сильно рассчитывает на короткую память общества. А ведь об этом необходимо говорить и напоминать. Санду и вся подконтрольная ей братия из PAS в один голос твердили: мы не сможем побороть коррупцию без прокурора из США. Нашли даже человека из диаспоры. По всем провластным информационным ресурсам нас уверяли о диве дивном, о чуде чудном — к нам едет прокурор прямо оттуда, из Америки. И потому — готовьтесь: бандиты должны разбегаться в разные стороны.