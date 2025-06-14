А какие Санду и ПАС пели Драгалин дифирамбы: Прошло пару лет — и от «главного борца с коррупцией» в Молдове не осталось и мокрого места

«Ситуация с Драгалин крайне интересна. Власть пытается сделать её “козлом отпущения” и возложить на прокурора из США всю вину за происходящее в стране — и за высокий уровень коррупции, и за кумовство, и за беспредел в судах, и за всё то, что расцвело во времена правления PAS и Майи Санду новыми красками», — пишет в соцсетях Игорь Тулянцев, председатель общественного Совета «За Свободную Родину» в Молдове.
"В этом смысле власть сильно рассчитывает на короткую память общества. А ведь об этом необходимо говорить и напоминать. Санду и вся подконтрольная ей братия из PAS в один голос твердили: мы не сможем побороть коррупцию без прокурора из США. Нашли даже человека из диаспоры. По всем провластным информационным ресурсам нас уверяли о диве дивном, о чуде чудном — к нам едет прокурор прямо оттуда, из Америки. И потому — готовьтесь: бандиты должны разбегаться в разные стороны.
Вероника Драгалин прошла все необходимые процедуры: Высший совет прокуроров назначил её победителем конкурса на должность главы Антикоррупционной прокуратуры. Пасовские чиновники наперегонки пели ей невиданные доселе панегирики.
Прошло пару лет — и от «главного борца с коррупцией» в Молдове не осталось и мокрого места. Не помогли ни высокие награды в США: «Дело года» от Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, ни премия Директора ФБР, ни номинация на Национальную премию молодого федерального юриста, ни премия Роберта Такера за выдающиеся достижения в области прокуратуры. Ноль.
Теперь Вероника Драгалин даже не прошла веттинг. Теперь, после критических заявлений в её адрес со стороны Майи Санду и Игоря Гросу, её может публично чмырить любой активист правящей группировки.
У этой истории может быть два вывода, не исключающих друг друга:
1. Майя Санду и PAS — это главные преступные силы страны, которые перемололи даже профессионального прокурора из США, изначально надеясь, что он будет выполнять все хотелки режима.
2. Майя Санду и PAS должны винить в первую очередь самих себя за ошибочные кадровые назначения — и это нужно признать, а не искать виноватых. Идея о прокуроре из США — провалилась.
Что бы не делал этот режим — результатом будет провал. Проверено!" — делает выводы Игорь Тулянцев.