Иран пригрозил ударить по объектам Франции, Британии и США после атаки Израиля

«Возникает, кстати, и резонный вопрос: что они, эти базы, вообще там делают, в тысячах километров от Соединенных Штатов, на другом континенте? Америка заигралась, поверив в собственное величие, и это будет теперь им выходить боком во всех частях света. Мироустройство, в котором Запад творит все, что угодно, давно уже многих не устраивает, и сопротивление этому повсюду идти будет все более активно», — сказал он.