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Между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены

Бессрочные санитарные обмены начались между Россией и Украиной. Стороны передают друг другу раненых. Об этом сообщают российские агентства — ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

По информации источников, договоренность о таком формате обменов была достигнута на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российская сторона вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, а взамен передала военнопленных ВСУ.

9 июня Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими, на следующий день состоялся второй этап. Третья группа военнослужащих РФ вернулась в Россию 12 июня. Сегодня Украина сообщила о получении 1200 тел погибших военнослужащих.