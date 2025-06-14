Между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены

9 июня Минобороны РФ сообщило о проведении первого этапа обмена военнослужащими, на следующий день состоялся второй этап. Третья группа военнослужащих РФ вернулась в Россию 12 июня. Сегодня Украина сообщила о получении 1200 тел погибших военнослужащих.