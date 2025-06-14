Молдова намерена привлекать в страну цифровых кочевников

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Законопроект, направленный на поддержку развития цифровой экономики и экономических услуг, принял в окончательном чтении парламент Молдовы, он вводит меры, направленные на привлечение специалистов из-за рубежа, модернизацию взаимодействия с бизнес-средой и сокращение бюрократии.
Так, предусмотрено создание правового механизма привлечения цифровых кочевников — специалистов, которые работают удаленно в международных компаниях или ведут собственный бизнес с использованием цифровых технологий.
По оценкам авторов, каждый цифровой кочевник мог бы ежегодно вносить в государственный бюджет около 186 000 леев (порядка 9,5 тысячи долларов). Закон также предусматривает обновление процедуры предоставления права на временное проживание для иностранцев, работающих в сфере IT.
Документ также вводит ряд упрощений для предпринимателей, таких как электронная регистрация предприятий в государственных реестрах сведений, устранение барьеров при использовании виртуальных кассовых аппаратов, исключение обязанности распечатывать налоговый чек, если он выдается в цифровом формате.
Законопроект разработан Министерством экономического развития и цифровизации при поддержке Экономического совета при премьер-министре, Ассоциации IT-компаний и GIZ Moldova.