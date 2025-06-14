Молдова намерена привлекать в страну цифровых кочевников

По оценкам авторов, каждый цифровой кочевник мог бы ежегодно вносить в государственный бюджет около 186 000 леев (порядка 9,5 тысячи долларов). Закон также предусматривает обновление процедуры предоставления права на временное проживание для иностранцев, работающих в сфере IT.