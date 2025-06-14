Десятки законов в Молдавии нарушают интересы людей, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Десятки законов в Молдавии, которые были приняты за последние четыре года, противоречат здравому смыслу и интересам граждан, считает бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
За последние 4 года в Молдавии были приняты десятки законов, которые не просто противоречат здравому смыслу, но и грубо нарушают права и интересы граждан. В государстве, которое позиционирует себя как кандидат на вступление в ЕC, подобные нормы стали обыденностью — хотя даже в ряде авторитарных режимов они были бы неприемлемы.
По его словам, подобные законы были приняты в финансовой сфере, в также в области доступа к информации и свободы выражения мнений.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.