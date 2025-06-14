Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области 14 июня сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что в Беларуси люди, в большинстве своем, лучше всех. По словам президента, есть и такие, которые боятся свой участок обкосить.
— И все мне пишут в TikTok: «президент должен обратить внимание, меня заставляют косить». Слушайте, я читаю и думаю: я сам кошу каждый день косой, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко требует реагировать на обращения белорусов в TikTok.
Тем временем замглавы Администрации президента Ольга Чуприс сказала об изменении в подготовке законопроектов в Беларуси с 1 июля: «Есть элементы искусственного интеллекта».
Вместе с тем МНС сказало, какие товары попадут под обязательную маркировку в Беларуси.