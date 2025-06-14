Казахстан усиливает экономические связи с США: новые направления инвестиций

В мероприятии приняли участие представители американских транснациональных корпораций, инвестиционных фондов и государственных органов Республики Казахстан — в том числе председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов.
В ходе дискуссии обсуждались приоритетные направления инвестиционного партнёрства, включая развитие несырьевых отраслей, технологии устойчивого роста, инфраструктуру и локализацию производств. Казахская сторона отметила важность дальнейшего углубления сотрудничества с США — одним из крупнейших инвесторов в экономику страны с кумулятивным объёмом прямых иностранных инвестиций более 62 млрд долларов США.
Отмечая растущий интерес бизнеса США к Казахстану, Г. Оспанкулов подчеркнул:
«США — наш ключевой стратегический партнёр. Уже сегодня на казахстанском рынке успешно работают крупнейшие американские компании, и мы открыты к расширению этого списка. Мы стремимся не только привлекать капитал, но и создавать совместные производства, внедрять передовые технологии и формировать новые экспортные ниши. Надеемся, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс новым проектам».
В ходе визита также состоялась встреча с Дженнифер Мил, Вице-президентом по делам Ближнего Востока, Турции и Казахстана Торговой палаты США. Стороны обсудили текущее состояние делового партнёрства между Казахстаном и США, а также пути дальнейшего расширения взаимодействия в рамках Казахстанско-американского делового совета. Особое внимание было уделено вопросам повышения узнаваемости Казахстана среди американского бизнеса и реализации конкретных инвестиционных инициатив.
Кроме этого, глава Комитета провёл ряд двусторонних встреч с представителями компаний «Jones Equity Fund», «Heeney Capital», «Honeywell», «IG Global», «Amazon Kuiper», «Jennmar» и другими.
Казахстан подтвердил готовность оказывать всестороннюю поддержку по сопровождению проектов, включая административное сопровождение, меры господдержки и поиск местных партнёров.