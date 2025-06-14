Казахстан усиливает экономические связи с США: новые направления инвестиций

«США — наш ключевой стратегический партнёр. Уже сегодня на казахстанском рынке успешно работают крупнейшие американские компании, и мы открыты к расширению этого списка. Мы стремимся не только привлекать капитал, но и создавать совместные производства, внедрять передовые технологии и формировать новые экспортные ниши. Надеемся, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс новым проектам».