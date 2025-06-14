МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана

В МИД обратили внимание, что в Иране формируется список из граждан Беларуси, которые выразили желание покинуть территорию страны. Сказано, что ведется вся необходимая координационная работа, в том числе во взаимодействии с российской стороной. В пресс-службе отметили, что информацию о гражданах, которые хотят эвакуироваться можно направлять на электронный адрес: ir.consul@mfa.gov.by.