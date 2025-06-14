МИД сказал, что делать белорусам, желающим уехать из Израиля и Ирана. Подробности рассказали БелТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ведомстве уточнили, дипломатические представительства Беларуси продолжают и далее работать в указанных странах. Говорится, что для оперативного взаимодействия с белорусам, работают телефоны экстренной связи: в Израиле — +972 3 522 20 43 и в Иране — +98 21 2275 2229.
В МИД обратили внимание, что в Иране формируется список из граждан Беларуси, которые выразили желание покинуть территорию страны. Сказано, что ведется вся необходимая координационная работа, в том числе во взаимодействии с российской стороной. В пресс-службе отметили, что информацию о гражданах, которые хотят эвакуироваться можно направлять на электронный адрес: ir.consul@mfa.gov.by.
«Просьба указывать полные персональные данные и прилагать цветные копии паспортов», — заметили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в Израиле в условиях закрытого воздушного пространства есть возможность выехать из страны через сухопутную границу с Египтом и Иорданией.
«Учитывая, что ближайшее посольство Республики Беларусь находится в Египте, советуем белорусским гражданам, желающим покинуть страну, выезжать из Израиля через КПП Таба (г. Эйлат)», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют белорусам, которые находятся в двух указанных странах, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и строго следовать указаниям, а также рекомендациям местных властей и правоохранительных органов.
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