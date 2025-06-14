Стармер заявил, что «евротройка» не участвовала в операции Израиля

«Я только что провел разговор с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и канцлером [Германии Фридрихом] Мерцем, и мы все придерживаемся одной позиции. Мы все говорим о деэскалации, но никто из нас не был вовлечен в само нападение», — сказал Стармер.