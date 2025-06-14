Комитет по предупреждению пыток проверил молдавские тюрьмы

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Рекомендации по улучшению условий содержания под стражей и безопасности тюрем в Молдове сформулировала делегация Европейского комитета по предупреждению пыток по итогам необъявленного мониторингового визита в пенитенциарные учреждения страны.
За десять дней дней делегация посетила пенитенциарные учреждения № 6 — в Сороках, № 2 — в Липканах и № 15 — в Криково, где провела беседы с заключенными, персоналом и руководством.
Участники контрольной миссии выявили ряд проблем, в числе которых — необходимость более активных действий по снижению деятельности криминальной субкультуры, меры по снижению переполненности тюремных камер и необходимость проведения ремонта санитарных помещений, которые не соответствуют гигиеническим нормам.
«Министр юстиции Вероника Михайлов-Мору заверила, что рекомендации будут изучены и будут приняты конкретные меры по устранению недостатков. Пенитенциарный сектор остается приоритетом, отметила министр, указав на уже достигнутый прогресс, включая законодательные поправки и начало строительства новой тюрьмы в Кишиневе», — проинформировали в Минюсте.
Проверяющие одобрили применяемые в пенитенциарах стандарты питания и меры по уходу за тяжелобольными заключенными. Однако была подчеркнута необходимость дальнейших усилий для обеспечения соответствующих европейским стандартам условий содержания под стражей.
Европейский комитет по предупреждению пыток был создан в соответствии с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, ратифицированной Республикой Молдова 9 июля 1997 года.