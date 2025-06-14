Комитет по предупреждению пыток проверил молдавские тюрьмы

«Министр юстиции Вероника Михайлов-Мору заверила, что рекомендации будут изучены и будут приняты конкретные меры по устранению недостатков. Пенитенциарный сектор остается приоритетом, отметила министр, указав на уже достигнутый прогресс, включая законодательные поправки и начало строительства новой тюрьмы в Кишиневе», — проинформировали в Минюсте.